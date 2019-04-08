Олександр Усик може вже цього року провести бій із Ентоні Джошуа, – Красюк
Олександр Усик зможе відімстити за Володимира Кличка. В українця є всі шанси у найближчій перспективі зустрітись на рингу із кривдником "Доктора сталевого Молота" Ентоні Джошуа.
Такий сценарій є цілком реальним зі слів генерального директора K2 promotions Олександра Красюка.
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Зважаючи на успіхи Усика у крузервейті, де він є абсолютним чемпіоном світу, перехід у суперважку вагу гарантує українцю статус обов’язкового претендента на бій із власником поясу WBO. А цим титулом зокрема володіє Ентоні Джошуа.
Ентоні Джошуа
Насамперед Усику потрібно успішно дебютувати у новій для нього ваговій категорії. 25 травня Олександр складе свій перший іспит у хевівейті в бою із Карлосом Такамом.