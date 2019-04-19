Олександр Усик стане зірковим гостем на вечорі боксу в Києві

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Головною подією боксу стане бій між Денисом Берінчиком та японцем Ніхіто Аракавою за титул WBO International 20 квітня в Києві.

Олександр Усик їде в Київ на бокс.

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Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO та IBF у крузервейті стане одним із зіркових гостей на вечорі боксу в Палаці спорту, що організовує промоутерська компанія K2 Promotions.

Усик
Олександр Усик

Окрім Олександра Усика також очікують і його друга та ще одного власника чемпіонського пояса Олександра Гвоздика та мера Києва Віталія Кличка. Вечір боксу відбудеться в суботу.

Берінчик та Аракава
Аракава та Берінчик

Головною подією стане бій за титул WBO International між українцем Денисом Берінчиком та японцем Ніхіто Аракавою.

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Теги: Денис Берінчик Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
Джерело: 24 канал
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