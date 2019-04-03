Зінченко прикро травмувався у матчі АПЛ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко достроково завершив поєдинок АПЛ "Манчестер Сіті" – "Кардіфф".

В одному з ігрових епізодів Олександр травмував підколінне сухожилля (діагноз попередній). Лікарі не зуміли допомогти Зінченку й тренерський штаб "містян" змушений був провести заміну.

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Для Зінченка це був 23 матч у всіх турнірах нинішнього сезону, де українець відзначився 1 голом та 5 асистами.

До слова, вболівальники "Манчестер Сіті" визнали Олександра Зінченка найкращим гравцем команди в лютому. До того ж, "містяни" планують продовжити контракт з українцем після того як він зумів завоювати місце в стартовому складі команди і довіру головного тренера Пепа Гвардіоли.

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