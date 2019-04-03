Зінченко прикро травмувався у матчі АПЛ

196 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко достроково завершив поєдинок АПЛ "Манчестер Сіті" – "Кардіфф".

В одному з ігрових епізодів Олександр травмував підколінне сухожилля (діагноз попередній). Лікарі не зуміли допомогти Зінченку й тренерський штаб "містян" змушений був провести заміну.

Читайте також: Зінченко очолив рейтинг найкращих захисників "Манчестер Сіті" у нинішньому сезоні

Для Зінченка це був 23 матч у всіх турнірах нинішнього сезону, де українець відзначився 1 голом та 5 асистами.

До слова, вболівальники "Манчестер Сіті" визнали Олександра Зінченка найкращим гравцем команди в лютому. До того ж, "містяни" планують продовжити контракт з українцем після того як він зумів завоювати місце в стартовому складі команди і довіру головного тренера Пепа Гвардіоли.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Смешко розповів, чи підтримає когось з кандидатів у другому турі
сьогодні
13567
Теги: Олександр Зінченко Новини Спорту Манчестер Сіті Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Маріуполь" здобув вольову перемогу у матчі проти "Львова": відео
сьогодні 21:47 "Маріуполь" здобув вольову перемогу у матчі проти "Львова": відео
332
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
5881
Українець Лень увійшов в історію НБА, закинувши 1000-й триочковий "Атланти" в сезоні: відео
сьогодні 15:12 Українець Лень увійшов в історію НБА, закинувши 1000-й триочковий "Атланти" в сезоні: відео
609
Дорогий годинник від Суркіса призвів до відставки глави Німецького футбольного союзу
сьогодні 12:02 Дорогий годинник від Суркіса призвів до відставки глави Німецького футбольного союзу
1580
Лунін продемонстрував дива реакції на тренуванні "Леганесу": відео
сьогодні 10:33 Лунін продемонстрував дива реакції на тренуванні "Леганесу": відео
1139
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук