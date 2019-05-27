Олександрія – Динамо: прогноз букмекерів

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У поєдинку останнього туру Чемпіонату України з футболу "Олександрія" прийме київське "Динамо".

На виїзд гравці київського "Динамо" вирушають у статусі фаворита.

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• 1,79 – коефіцієнт на перемогу "Динамо".
• 4,333 – коефіцієнт на тріумф "Олександрії".
• 3,72 – коефіцієнт на нічию.

Олександрія Динамо
Прогноз на матч "Олександрія" – "Динамо"

У матчах цього сезону між суперниками паритет – по одній перемозі та нічия.

Олександрія Динамо
Результати сезону

Матч "Динамо" – "Олександрія" відбудеться у четвер, 30 травня. Початок зустрічі о 19:30.

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Теги: Новини України Спорт Футбол Новини Спорту Динамо ФК Олександрія
Джерело: 24 канал
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