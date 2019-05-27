Олександрія – Динамо: прогноз букмекерів
У поєдинку останнього туру Чемпіонату України з футболу "Олександрія" прийме київське "Динамо".
На виїзд гравці київського "Динамо" вирушають у статусі фаворита.
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• 1,79 – коефіцієнт на перемогу "Динамо".
• 4,333 – коефіцієнт на тріумф "Олександрії".
• 3,72 – коефіцієнт на нічию.
Прогноз на матч "Олександрія" – "Динамо"
У матчах цього сезону між суперниками паритет – по одній перемозі та нічия.
Результати сезону
Матч "Динамо" – "Олександрія" відбудеться у четвер, 30 травня. Початок зустрічі о 19:30.
Джерело: 24 канал
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