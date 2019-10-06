"Олександрія" вдома вирвала перемогу у "Карпат": відео

У неділю, 6 жовтня, "Олександрія" у домашньому матчі з "Карпатами" змогла здобути мінімальну перемогу.

Олександрія – Карпати 2:1

Голи: Гречишкін, 50, Бабогло, 82 – Халл, 58

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У першому таймі команди показали рівний футбол і мали лише декілька гострих моментів у штрафному майданчику суперника.

Можна відзначити лише момент від "Олександрії" на 18-й хвилині, коли Задерака з правого флангу прострілив у центр штрафного, звідки Шастал гарматним ударом спрямував м'яч у поперечину воріт "Карпат".

Одразу зі старту другого тайму команди по разу розписалися у воротах один одного. На 52-й хвилині Гречишкін зі штрафного сильно пробив у воротарський кут, а кидок Кудрика не допоміг "Карпатам".

Відео голу Гречишкіна

За 6 хвилин забили вже "Карпати": після навісу зі штрафного не зумів Сітало вибити м'яч, а Халл з-під Гречишкіна з шести метрів потужно пробив під поперечину – 1:1.

Відео голу Халла

Вже наприкінці матчу "містянам" вдалося довести справу до кінця. Після довгого навісу зі штрафного невдало на виході зіграв Кудрик, відкинувши м'яч на Безбородька, той повернув сферу у воротарський майданчик, звідки Бабогло головою пробив під поперечину порожніх воріт – 2:1.

У підсумку, ця перемога підняла "Олександрію" на 4 сходинку в турнірній таблиці УПЛ (19 очок). "Карпати" з 8 балами йдуть 9-ми.