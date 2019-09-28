"Олександрія" всуху перемогла ФК "Львів" та піднялась на друге місце в УПЛ: відео

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Олександрія - Львів: огляд і рахунок матчу 28.09.2019 - УПЛ
Олександрія – Львів результат та відео голів / ФК "Львів"

"Олександрія" у суботу, 28 вересня, впевнено перемогла ФК "Львів" у матчі 9 туру УПЛ.

Олександрія – Львів 2:0
Голи: Банада, 36, Безбородько, 90+2

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Перший крок до перемоги "Олександрія" зробила на 36-й хвилині – Лучкевич зробив відмінний прохід по правому флангу і виклав ідеальну передачу на порожні ворота для Банади.

Перед фінальним свистком підопічні Володимира Шарана в контратаці поставили крапку в матчі. Третьяков створив момент для Безбородька, а той в дотик відправив м'яч у ближній кут.

У підсмуку, перемігши ФК "Львів", "Олександрія" піднялася на друге місце в турнірній таблиці. Тепер в активі команди Шарана 16 балів. Що стосується "Львова", то вони з шістьма пунктами розташовуються на 11 позиції.

Олександрія – Львів відеоогляд матчу

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ ФК Олександрія ФК Львів
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