"Олександрія" всуху перемогла ФК "Львів" та піднялась на друге місце в УПЛ: відео

"Олександрія" у суботу, 28 вересня, впевнено перемогла ФК "Львів" у матчі 9 туру УПЛ.

Олександрія – Львів 2:0

Голи: Банада, 36, Безбородько, 90+2

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Перший крок до перемоги "Олександрія" зробила на 36-й хвилині – Лучкевич зробив відмінний прохід по правому флангу і виклав ідеальну передачу на порожні ворота для Банади.

Перед фінальним свистком підопічні Володимира Шарана в контратаці поставили крапку в матчі. Третьяков створив момент для Безбородька, а той в дотик відправив м'яч у ближній кут.

У підсмуку, перемігши ФК "Львів", "Олександрія" піднялася на друге місце в турнірній таблиці. Тепер в активі команди Шарана 16 балів. Що стосується "Львова", то вони з шістьма пунктами розташовуються на 11 позиції.

Олександрія – Львів відеоогляд матчу