"Олександрія" впевнено здолала "Маріуполь", який грав вдесятьох

У 13 турі УПЛ "Олександрія" на домашньому полі приймала "Маріуполь" в рамках 13 туру української Прем'єр-ліги. Матч завершився впевненою перемогою господарів.

Олександрія – Маріуполь 3:1

Голи: Безбородько, 55, Ковалець, 58, Корнієнко, 69 (авт) – Чурко, 71

Вилучення: Биков, 32 (Маріуполь)

Нереалізований пенальті: Гречишкін, 29 (Олександрія)

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Матч між "Олександрією" та "Маріуполем" розпочався досить спокійно, поки на 28-й хвилині азовці не заробили пенальті у власні ворота. Гречишкін виконав гостру подачу з лівого флангу, м'яч в метушні біля воріт гостей потрапив в руку Бикову. Захисник "Маріуполя" отримав жовту і рефері одразу призначив 11-метровий.

Однак, Гальчук витягнув удар Гречишкіна під праву стійку. Воротар перевів удар на кутовий і рахунок залишився незмінним – 0:0.

За декілька хвилин гості зустрічі залишилися у меньшості: Олексій Биков не встигав за верховим м'ячем і врізався прямо в голову Лучкевичу, за що отримав пряму червону картку.

"Містяни" лише у другому таймі змогли втілити свою перевагу. Спершу Мірошниченко віддав м'яч в лицьову Ковальцю, той прострілив, а Безбородько випередив захисника і пробив повз Гальчука – 1:0. А вже за 3 хвилини сам Ковалець подвоїв рахунок у матчі: Лучкевич віддав паралельно лінії штрафного на Кирила, який пробив низом з 21 метрів під стійку воріт.

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На 69-й хвилині рахунок в матчі став розгромним. Бабогло замикав подачу з кутового, Гальчук у важкому стрибку витягнув, але м'яч від Корнієнко відскочив за лінію воріт. На жаль для наставника "Маріуполя" – гол в свої ворота.

Щоправда за декілька хвилин приазовці 1 м'яч відіграли. Корнієнко виконав подачу зліва, Мішньов замикав ближню, але після його удару головою м'яч влучив у поперечину. М'яч вдало відскочив на Чурко, який з кількох метрів відправив снаряд у ціль – 3:1.

У підсумку, "Олександрія" здобула важливі 3 очки і посідає 5 місце в турнірній таблиці УПЛ. "Маріуполь" з 16 пунктами йде 6-им.