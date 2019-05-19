Футбольний клуб "Львів" перервав серію з шести поспіль поразок. Львів'яни на виїзді здолали "Олександрію" й не дозволили команді Володимира Шарана достроково виграти бронзові нагороди чемпіонату України.

Олександрія – Львів 0:1

Гол: Педро, 58

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Обидві команди перед грою переслідували різні цілі. Якщо "Олександрія" могла оформити бронзові нагороди, то "Львів" більше бореться за престиж, оскільки програв шість матчів поспіль. Також "містяни" практично втратили шанси потрапити у топ-5, щоб у наступному сезоні грати у Лізі Європи.

У першому таймі команди практично не створили гострих моментів. На 13-й хвилині небезпечний кутовий був у гостей, який закінчився ударом головою, але Паньків, хоч і незграбно, але зміг відбити м'яч. Свій момент на 18-й хвилині мала "Олександрія". Господарі виконали штрафний, але Бандура не тільки дотягнувся до м'яча, але й примудрився його забрати до рук. Перша половина гри завершилася без голів.

Відразу по перерві "Львів" мав стовідсотковий момент забити. Бруно вийшов віч-на-віч з Паньківим, але не зумів переграти воротаря з близької дистанції. На 56-й хвилині здалеку пробив Педро й м'яч після рикошету ледь не залетів у ворота. А на 58 хвилині гості таки досягли свого. Педро замкнув простріл Бруно з флангу й м'яч опинився у куті воріт Паньківа – 1:0.

Пропущений гол активізував "Олександрію", яка побігла відіграватися. На 62 хвилині Сітало змістився з флангу в центр і пробив. Але м'яч пролетів повз ворота Бандури. За 2 хвилини вже "Львів" втік у контратаку й міг забивати другий гол. Але Бруно чомусь зупинився й віддав неточну передачу. Як виявилося, активність обох команд у середині другого тайму була найбільш багатою на гострі моменти. До завершення матчу голів більше не було, відтак "Львів" переміг.

Завдяки цій перемозі "Львів" не тільки перервав невдалу серію, але й набрав 33 очки. Львів'яни ще зберігаються математичні шанси пробитися до кваліфікації Ліги Європи. У свою чергу "Олександрія" відклала святкування здобуття бронзових нагород. Якщо "Зоря" переможе "Шахтар", то скоротить відставання від "Олександрії" до шести очок за три тури до завершення чемпіонату.

Олександрія – Львів – відеоогляд матчу