"Олександрія" програє "Сент-Етьєну", пропустивши гол з пенальті

"Олександрія" у матчі проти французького "Сент-Етьєна" у четвер, 7 листопада, програє після першого тайму. Поки єдиний гол забив Хазарі з пенальті.

Читайте також: Олександрія – Сент-Етьєн: онлайн-трансляція поєдинку

В середині першого тайму гостям вдалося вийти в атаку, і Паньків дещо невдало зіграв у цьому епізоді, збивши суперника. Воротар "Олександрії" отримав жовту картку та пенальті у свої ворота.

Пробивати пішов Хазарі, і пробив у правий у себе кут воріт. Паньків у цей час кинувся в іншу сторону.

Відео найкращих моментів першого тайму

Станом на 65-у хвилину рахунок матчу і надалі 0:1 на користь "Сент-Етьєна"