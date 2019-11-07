"Олександрія" програє "Сент-Етьєну", пропустивши гол з пенальті

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Олександрія – Сент-Етьєн: огляд, відео голів матчу 7 листопада 2019 – Ліга Європи
/ Євген Кравс

"Олександрія" у матчі проти французького "Сент-Етьєна" у четвер, 7 листопада, програє після першого тайму. Поки єдиний гол забив Хазарі з пенальті.

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В середині першого тайму гостям вдалося вийти в атаку, і Паньків дещо невдало зіграв у цьому епізоді, збивши суперника. Воротар "Олександрії" отримав жовту картку та пенальті у свої ворота.

Пробивати пішов Хазарі, і пробив у правий у себе кут воріт. Паньків у цей час кинувся в іншу сторону.

Відео найкращих моментів першого тайму

Станом на 65-у хвилину рахунок матчу і надалі 0:1 на користь "Сент-Етьєна"

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Теги: Новини Спорту ФК Олександрія Ліга Європи Спорт Футбол
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