"Олександрія" програє "Сент-Етьєну", пропустивши гол з пенальті
"Олександрія" у матчі проти французького "Сент-Етьєна" у четвер, 7 листопада, програє після першого тайму. Поки єдиний гол забив Хазарі з пенальті.
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В середині першого тайму гостям вдалося вийти в атаку, і Паньків дещо невдало зіграв у цьому епізоді, збивши суперника. Воротар "Олександрії" отримав жовту картку та пенальті у свої ворота.
Пробивати пішов Хазарі, і пробив у правий у себе кут воріт. Паньків у цей час кинувся в іншу сторону.
Відео найкращих моментів першого тайму
Станом на 65-у хвилину рахунок матчу і надалі 0:1 на користь "Сент-Етьєна"
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