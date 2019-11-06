Олександрія – Сент-Етьєн: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

"Олександрія" у четвер, 7 листопада, проведе черговий матч Ліги Європи. Цього разу в гості до Львова (саме тут команда проводить ігри Ліги Європи) завітає французький "Сент-Етьєн". Букмекери оцінили шанси кожної з команд у цьому матчі.

Олександрія – Сент-Етьєн: прогноз

Що очікувати від "Олександрії" в Лізі Європи не знають, мабуть, і самі гравці "Олександрії". Відверті аутсайдери групи зуміли здивувати всіх. Так, був невдалий матч проти "Вольфсбурга" на виїзді. Але це можна списати на відсутність досвіду. Але от у чому не відмовити "Олександрії" – так це бажанні перемогти. Поки не вдалося. Але відігратися у матчах проти "Гента" та того ж "Сент-Етьєна" – так.

Читайте також: Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній України

Та чи буде так постійно – невідомо. Букмекери не дуже вірять в успіх української команди у домашньому матчі. Хоча "Олександрія" і не зіграє цей матч на власному стадіоні "Ніка", а на "Арені Львів". Коефіцієнт на перемогу "Олександрії" коливається в районі 4,33-4,54. Натомість перемога "Сент-Етьєна 1,90-1,97. Нічия – 3,30-3,40.

Матч "Олександрія" – "Сент-Етьєн" відбудеться в четвер, 7 листопада. Початок матчу о 22:00.

Прогноз PariMatch

Їх експерти на перемогу "Олександрії" виставили коефіцієнт 4,50. Перемога "Сент-Етьєна" оцінена в 1,96. На те, що команді зіграють в нічию – 3,35.

При цьому очікується, що мат буде з забитими голами – 1,07 на те, що хоч один результативний удар буде. На те, що команди не заб'ють голів – 8,20. При цьому "суха" перемога "Олександрії оцінена в 5,70, а перемога "Сент-Етьєна" без пропущеного голу – 2,85.

Прогноз 1xbet

У них коефіцієнт на перемогу "Олександрії" – 4,54. Перемога французької команди – 1,97. Нічия – 3,38.

На те, що обидві команди заб'ють – 2,13. Що цього не станеться – 1,784. При цьому ставка "тотал матчу більше 2,5" – 2,28. На те, що команди не заб'ють більше трьох голів (тотал матчу менше 2,5) – 1,65.

Прогноз Favorit

У цій букмекерській конторі перемога "Олександрії" оцінена в 4,30, "Сент-Етьєна" – 1,91. Нічия – 3,35.