Олександрія – Сент-Етьєн: де дивитися матч Ліги Європи

7 листопада, "Олександрія" на домашньому полі зіграє з французьким "Сент-Етьєном" в рамках групового етапу Ліги Європи. В Україні цей матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Права на показ матчів Ліги Європи в Україні належать "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і покажуть у прямому ефірі матч "Олександрія" – "Сент-Етьєн". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Після матчу на каналі о 23:55 розпочнеться інформаційно-аналітична програма "Шлях до Гданська". Наживо у студії ведучий та експерти обговорять успіхи та поразки команд на шляху до польського міста, де відбудеться фінал турніру сезону 2019/2020.

Дивитися онлайн матч "Олександрія" – "Сент-Етьєн" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Дивитися матч "Олександрія" – "Сент-Етьєн" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

Також для власників кабельного телебачення від "Волі" є можливість додатково під'єднати пакети "Воля Футбол+", Mobile Football чи Mobile Sport Hub. Коштують вони від 29 гривень на місяць та дають можливість перегляд футбол на смартфоні чи планшеті