Олександрія – Вольфсбург: анонс матчу Ліги Європи
"Олександрія" продовжує боротьбу в Лізі Європи. 28 листопада підопічні Володимира Шарана зіграють один з найважливіших матчів сезону проти німецького "Вольфсбурга". Гра в Німеччині завершилася перемогою "вовків", тому український клуб спробує взяти реванш.
Олександрія – Сент-Етьєн. Головне
Що: матч 5 туру групового етапу Ліги Європи
Де: "Арена Львів"
Коли: четвер, 28 листопада, 19:55
Трансляція: канал "Футбол 2", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24.
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Чому цей матч важливий для "Олександрії"
За два тури до завершення групового етапу "Олександрія" зберігає математичні шанси вийти у плей-офф. Наразі з трьома набраними очками українська команда ділить третю сходинку з французьким "Сент-Етьєном".
Відставання від другої позиції, яка дає право грати в плей-офф, всього 2 очки. На другій сходинці саме "Вольфсбург". Відтак, "Олександрії" вкрай важливо не програти німцям, щоб остаточно не втратити шанси вийти у плей-офф.
Поразка "вовкам" і перемога "Гента" в паралельній грі поставить хрест на шансах підопічних Володимира Шарана.
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Попередня зустріч між клубами
До першого туру "Вольфсбург" ніколи не грав проти українських клубів в турнірах УЄФА, а "Олександрія" не перетиналася з суперниками з Німеччини.
На старті групового етапу "Вольфсбург" взяв гору з рахунком 3:1. У господарів відзначилися Максиміліан Арнольд, Адмір Мехмеді та Йосип Брекало. В "Олександрії" перший гол в основній сітці Ліги Європи забив Євген Банада.
Що треба знати про "Вольфсбург"
Шосте місце в Бундеслізі за підсумками минулого сезону забезпечило "Вольфсбургу" пряму путівку в груповий етап і першу європейську кампанію з сезону 2015/16.
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Німецький клуб вдруге бере участь у груповому етапі Ліги Європи. У сезоні 2014/15 його виступ завершився у чвертьфіналі поразкою від "Наполі". "Вольфсбург" також виходив у чвертьфінал першої в історії Ліги Європи-2009/10, перед цим посівши третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів УЄФА.
Таким чином, у всіх трьох попередніх єврокубкових кампаніях "Вольфсбург" доходив до 1/4 фіналу. Команда не програвала в семи останніх виїзних матчах в Лізі Європи (В3 Н4), звівши внічию три останні зустрічі. У цілому гостьова статистика "Вольфсбурга" в турнірі виглядає так: В3 Н6 П2. Обидві поразки припали на матчі в Англії.
Зв'язки між командами та інше
Нападник "Вольфсбурга" і збірної Швейцарії Адмір Мехмеді виступав з 2012 до 2014 року в чемпіонаті України за київське "Динамо".
"Олександрія" – один з шести дебютантів групового етапу Ліги Європи в цьому розіграші. П'ять інших: "Еспаньйол", "Ференцварош", "Вулверхемптон" та австрійські ЛАСК з "Вольфсбергом". Поки з цього списку без перемог в основній сітці турніру йде тільки "Олександрія".
На вихідних "Вольфсбург" перервав серію з чотирьох поразок поспіль у всіх турнірах, в гостях здолавши іншого учасника групового етапу Ліги Європи "Айнтрахт" з рахунком 2:0.
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