"Олександрія" здобула четверту поспіль перемогу на зимових зборах в Туреччині

У понеділок 3 лютого "Олександрія" зіграла свій перший матч на другому турецькому зборі. Суперником команди Шарана був "Кайсар" – 1:0.

Олександрія – Кайсар 1:0

Гол: Протасов, 39

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

Команда Володимира Шарана здобула вже четверту перемогу поспіль на турецьких зборах. Єдиний гол в активі Євгена Протасова.

Хавбек "Олександрії" скористався хаосом у центрі штрафного майданчика суперника і заштовхав м'яч у ворота з кількох метрів. "Кайсар" мав кілька нагод, щоб зрівняти рахунок у другому таймі, однак захист української команди втримав свої володіння на замку – 1:0.

Наступний спаринг "Олександрія" проведе 6-го лютого проти болгарського "Лєвскі". Всього на другому зборі, який триватиме до 14 лютого, клуб проведе ще чотири матчі.