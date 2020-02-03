"Олександрія" здобула четверту поспіль перемогу на зимових зборах в Туреччині
У понеділок 3 лютого "Олександрія" зіграла свій перший матч на другому турецькому зборі. Суперником команди Шарана був "Кайсар" – 1:0.
Олександрія – Кайсар 1:0
Гол: Протасов, 39
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Команда Володимира Шарана здобула вже четверту перемогу поспіль на турецьких зборах. Єдиний гол в активі Євгена Протасова.
Хавбек "Олександрії" скористався хаосом у центрі штрафного майданчика суперника і заштовхав м'яч у ворота з кількох метрів. "Кайсар" мав кілька нагод, щоб зрівняти рахунок у другому таймі, однак захист української команди втримав свої володіння на замку – 1:0.
Наступний спаринг "Олександрія" проведе 6-го лютого проти болгарського "Лєвскі". Всього на другому зборі, який триватиме до 14 лютого, клуб проведе ще чотири матчі.
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