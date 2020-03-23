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Олімпіада-2020: оргкомітет взяв 4 тижні на прийняття рішення щодо перенесення Ігор

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Олімпіада-2020: в оргкомітеті назвали термін остаточного рішення щодо перенесення Ігор / GETTY IMAGES

Оргкомітет Олімпіади-2020 в Токіо виступив із заявою щодо термінів проведення Ігор. Через пандемію коронавірусу Олімпіада може бути перенесена, але не скасована.

В оргкомітеті заявили, що через пандемію в усьому світі вже зірвані відбіркові турніри до Олімпіади.

Також серйозне занепокоєння в оргкомітету викликає те, що ряд спортсменів і Національних олімпійських комітетів заявили, що не можуть продовжувати тренування у таких умовах.

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У світлі цієї ситуації вчора ввечері в Токіо відбулася термінова відеоконференція з президентом МОК Томасом Бахом, в ході якої ми домовилися приступити до докладного обговорення різних сценаріїв, в тому числі перенесення Ігор, в повній координації з урядом Токіо, урядом Японії, відповідними японськими властями, міжнародними спортивними федераціями та НОК,
– мовиться у повідомленні оргкомітету.

Там заявили, що остаточне рішення щодо Ігор не прийнято, і обговорення будуть завершені протягом наступних чотирьох тижнів.

"Скасування Ігор в Токіо не стоїть на порядку денному", – заявили в оргкомітеті.

Там наголосили, що продовжують приділяти першорядну увагу безпеці спортсменів, глядачів і всіх інших учасників Ігор.

Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з усіма відповідними організаціями, щоб виправдати очікування спортсменів, які тренуються вдень і вночі, і уболівальників, які так довго чекали Ігор,
– сказали в оргкомітеті.

Олімпіада-2020 в Токіо повинна пройти з 24 липня до 9 серпня.

перенесення олімпіади-2020: головне

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Здоров'я Олімпіада-2020 Коронавірус Covid-19
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