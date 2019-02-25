"Олімпіакос" захотів придбати футболіста "Динамо" після поразки в Лізі Європи

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Георгій Цитаїшвілі зацікавив "Олімпіакос"
Георгій Цитаїшвілі зацікавив "Олімпіакос" / ФК "Динамо" (Ю. Юрьев)

Півзахисник "Динамо" Георгій Цитаїшвілі потрапив в сферу інтересів грецького "Олімпіакоса".

Представники грецького клубу залишилися приємно вражені грою 18-річного хавбека в матчі Юнацької ліги УЄФА з "Ювентусом". "Олімпіакос" вже запросив інформацію про футболіста, а київський клуб її надав. Про це повідомляє SportTime.

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Перешкодити переходу може висока трансферна вартість футболіста. Transfermarkt не дає оцінку гравця, контракт якого з "Динамо" закінчується в кінці 2023 року.

Видання зазначає, що Цитаїшвілі також потрапив на радари інших клубів, імена яких не називаються.

У поточному сезоні Георгій зіграв лише 31 хвилину за основну команду "Динамо", вийшовши на заміну в заключному матчі групового етапу Ліги Європи проти "Яблонця". В Лізі УЄФА Цитаїшвілі провів 5 матчів, в яких забив 2 голи.

До слова, "Олімпіакос" був суперником "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Кияни виграли цю дуель і посперечаються за вихід до чвертьфіналу з "Челсі".

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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