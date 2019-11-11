"Олімпік" – найгірша команда за середньою відвідуваністю домашніх матчів УПЛ: статистика

61 Читать новость на русском
Відвідуваність матчів УПЛ
Відвідуваність матчів УПЛ / ФК "Олімпік"

Українська Прем'єр-ліга опублікувала статистичні дані відвідуваності домашніх матчів клубів у сезоні 2019/20.

За офіційними даними УПЛ, "Динамо" зберігає лідерство за середньою відвідуваністю домашніх матчів в чемпіонаті. "Ворскла" показує найбільший прогрес в порівнянні з попереднім сезоном.

Читайте також: Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон

Після 14-го туру "Олімпік" опустився на останнє місце за середньою відвідуваністю домашніх матчів. У "Зорі" – найбільший регрес.

Середня відвідуваність матчів УПЛ у сезоні 2019/20 (в порівнянні з попереднім сезоном):

1. "Динамо" – 16 775 (+ 15,1%);

2. "Шахтар" – 8 555 (+ 12,7%);

3. "Дніпро-1" – 5 325;

4. "Карпати" – 4 864 (+ 25,3%);

5. "Маріуполь" – 4 195 (+ 24,4%);

6. "Ворскла" – 4 097 (+ 43,8%);

7. "Десна" – 3 973 (+ 17,7%);

8. "Колос" – 2 990;

9. "Зоря" – 2 741 (-37,4%);

10. "Львів" – 2 453 (+ 9,0%);

11. "Олександрія" – 1 708 (-25,9%);

12. "Олімпік" – 1 526 (+ 36,9%).

blog_ava
Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
сьогодні
30918
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол УПЛ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Олімпік" – найгірша команда за середньою відвідуваністю домашніх матчів УПЛ: статистика
сьогодні 11:58 "Олімпік" – найгірша команда за середньою відвідуваністю домашніх матчів УПЛ: статистика
Вісент Луїс 61
"Ліверпуль" без проблем здолав "Манчестер Сіті" та опустив "містян" на 4 місце в АПЛ: відео
10 листопада 20:23 "Ліверпуль" без проблем здолав "Манчестер Сіті" та опустив "містян" на 4 місце в АПЛ: відео
Юрій Семенюк 742
Як "Оттава" закинула дві шайби за 4 секунди у матчі НХЛ: відео
10 листопада 15:36 Як "Оттава" закинула дві шайби за 4 секунди у матчі НХЛ: відео
Юрій Семенюк 997
Усик – Белью, рік потому: чим запам'ятався цей період для українського боксера
10 листопада 14:10 Усик – Белью, рік потому: чим запам'ятався цей період для українського боксера
Андрій Тудовші 820
Відібравший в Ломаченка чемпіонський пояс боксер провів перший захист титулу: відео
10 листопада 08:07 Відібравший в Ломаченка чемпіонський пояс боксер провів перший захист титулу: відео
Юрій Семенюк 14922
Новини
Більше новин
Залиште відгук