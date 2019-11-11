"Олімпік" – найгірша команда за середньою відвідуваністю домашніх матчів УПЛ: статистика
Українська Прем'єр-ліга опублікувала статистичні дані відвідуваності домашніх матчів клубів у сезоні 2019/20.
За офіційними даними УПЛ, "Динамо" зберігає лідерство за середньою відвідуваністю домашніх матчів в чемпіонаті. "Ворскла" показує найбільший прогрес в порівнянні з попереднім сезоном.
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Після 14-го туру "Олімпік" опустився на останнє місце за середньою відвідуваністю домашніх матчів. У "Зорі" – найбільший регрес.
Середня відвідуваність матчів УПЛ у сезоні 2019/20 (в порівнянні з попереднім сезоном):
1. "Динамо" – 16 775 (+ 15,1%);
2. "Шахтар" – 8 555 (+ 12,7%);
3. "Дніпро-1" – 5 325;
4. "Карпати" – 4 864 (+ 25,3%);
5. "Маріуполь" – 4 195 (+ 24,4%);
6. "Ворскла" – 4 097 (+ 43,8%);
7. "Десна" – 3 973 (+ 17,7%);
8. "Колос" – 2 990;
9. "Зоря" – 2 741 (-37,4%);
10. "Львів" – 2 453 (+ 9,0%);
11. "Олександрія" – 1 708 (-25,9%);
12. "Олімпік" – 1 526 (+ 36,9%).
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