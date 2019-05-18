Донецький "Олімпік" у матчі 29-го туру УПЛ завдяки голам Тейшейри та Вантуха зумів переграти одеський "Чорноморець".

Олімпік – Чорноморець 2:1

Голи: Матар, 17, Вантух, 49 – Павлов, 47

Вилучення: Норенков, 90+3

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Матар вивів донецький клуб в першому таймі матчу, що дозволило "Олімпіку" піти на перерву з перевагою в один м'яч.

Відео найкращих моментів першого тайму Олімпік – Чорноморець

У другій половині підопічні Червенкова швидко зрівняли рахунок завдяки зусиллям Павлова, але Вантух через три хвилини знову вивів донеччан вперед.

Таким чином, "олімпійці" набрали 31 очко та покинули зону вильота, залишивши Карпати у двох залікових балах позаду на 10-й позиції. "Чорноморець" же з 22 пунктами не зміг наздогнати "Арсенал-Київ", у якого рівно на три більше.

Відео найкращих моментів другого тайму Олімпік – Чорноморець

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