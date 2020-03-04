"Десна" завдяки диво-голу перемогла "Олімпік": відео
"Олімпік" і "Десна" зустрілися 4 березня у рамках 21 туру чемпіонату України. Поєдинок завершився важкою перемогою "Десни".
Олімпік – Десна 1:2
Голи: Дегтярьов, 4 – Філліпов, 6, Арвеладзе, 77
Обидві команди мають турнірні завдання: "Десна" веде із "Зорею" та "Динамо" боротьби за нагороди чемпіонату України. Натомість "Олімпік" перебуває недалеко від зони вильоту. Таким чином, обидвом командам потрібно здобувати перемоги.
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Хід матчу
Команди результативно розпочали матч, обмінявшись голами. "Олімпік" відкрив рахунок на 4 хвилині. Тейшейра зробив чудовий навіс з лівого флангу й Дегтярьов переправив м'яч у ворота ударом головою.
"Десна" відігралася через 2 хвилини. Філліпов вискочив віч-на-віч з Кринським та переграв голкіпера донеччан – 1:1.
На 18 хвилині Тейшейра змарнував стовідсоткову нагоду вивести "Олімпік" вперед. Максим після грубої помилки Домбровського вийшов віч-на-віч з Пастом, але не переграв голкіпера.
Хороший момент на 38 хвилині мав Кравченко. Оборонець прокинув повз Паста, але при ударі по порожніх воротах у Кравченка поїхала опорна нога і момент було змарновано.
Олімпік – Десна відеоогляд першого тайму
На 51 хвилині у підопічних Олександра Рябоконя виникла чудова нагода вийти вперед. Калітвінцев пробив у стійку після штрафного. Першим на добиванні був Конопля, однак Юхим не влучив у ворота.
На 67 хвилині Політило віддав приховану передачу на Шахаба, який вискочив на побачення з Пастом. Однак з гострого кута іранець не поцілив у ворота.
На 71 хвилині небезпечно було біля воріт Кринського. Філліпов класно обігрався з Тотовицьким, після чого Андрій вбіг у штрафний і віддав передачу вздовж лінії воріт. Здавалося, що Кринський зафіксував м'яч, однак Філліпов проткнув його та завдав удар у стійку.
Через 6 хвилин "сіверяни" вийшли вперед. Арвеладзе пробив зі штрафного і м'яч залетів Кринському за комірець. Очевидна помилка голкіпера призвела до другого голу у ворота господарів.
Як виявилося, гол Арвеладзе став вирішальним у матчі та приніс гостям важливу перемогу.
Завдяки звитязі "Десна" зберегла четверту сходинку та не дозволила "Динамо" і "Зорі" відірватися. "Олімпік" також залишився на 10-й сходинці.
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