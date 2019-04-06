"Десна" на виїзді обіграла "Олімпік": відео

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Олімпік - Десна: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Олімпік – Десна відео голів / Vladimur Koval

У суботу, 6 березня, донецький "Олімпік" у Києві приймав чернігівську "Десну". Та програв цей матч.

Олімпік – Десна 0:2
Голи: Фаворов, 21, Старенький, 70

"Олімпіку" слід було перемагати. Адже команда перебуває у зоні перехідних матчів. При цьому що донецька команда не перемагає з 21 жовтня 2018 року, коли мінімально здолала одеський "Чорноморець". Натомість "Десна" лише в останньому матчі втратила місце у топ-6.

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Загалом матч між цими командами виявився не надто багатим на моменти. "Десна" вийшла вперед ще у середині першого тайму, коли Денис Фаворов замкнув подачу з кутового. Асистував йому Сергій Старенький.

А вже у другому таймі сам Старенький подвоїв перевагу своєї команди, з метра відправивши м'яч у ворота Бетіма Халімі.

"Олімпік" ж у цьому матчі мав можливість забити після ударів Тейшейри. Один з них летів під перекладину воріт, але Євген Паст у карколомному стрибку зумів відбити його.

"Десна" перемагає та закріплюється на сьомій позиції. "Олімпік" ж і надалі на 10-му місці.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ ФК Олімпік ФК Десна
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