Олімпік – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Олімпік - Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ 2018/2019
Олімпік – Динамо де дивитися

Київське "Динамо" на виїзді зіграє з "Олімпіком" в рамках 22 туру української Прем'єр-ліги. Цей матч можна переглянути як по телебаченню, так і онлайн.

Матч "Шахтар" – "Олімпік" в Україні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону – о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30. Окрім того, на каналі перед грою вийде програма "Тур Online", де запрошені гості та аналітики дадуть свій прогноз на матч.

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Дивитися онлайн матч "Олімпік" – "Динамо" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Нагадаємо, матч "Олімпік" – "Динамо" відбудеться у неділю, 17 березня. Початок зустрічі о 19:30. Відео голів та огляд матчу на Спорт 24 по закінченні гри.

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Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Олімпік Динамо
Джерело: 24 Канал
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