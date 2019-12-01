"Динамо" в більшості вистраждало перемогу над "Олімпіком", Бєсєдін оформив дубль: відео

Київське "Динамо" зуміло здобути перемогу в рамках 16 туру чемпіонату України. Кияни перемогли донецький "Олімпік" завдяки двом голам Артема Бєсєдіна.

Олімпік – Динамо 1:3

Голи: Шахаб, 38 – Бєсєдін, 37, 79, Де Пена, 87

Вилучення: Кравчук, 73 (Олімпік)

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Злива моментів

На тижні "Динамо" зазнало прикрої поразки в Лізі Європи. Кияни на останніх хвилинах програли шведському "Мальме" й не змогли гарантувати собі участь у плей-офф.

Засмучені четверговим результатом, футболісти "Динамо" вирішили реабілітуватися у чемпіонаті проти "Олімпіка". Як виявилося, донеччани стали міцним горішком для столичного клубу. До зустрічі з "Динамо" "олімпійці" мали серію без поразок в УПЛ з 5 поєдинків.

Уже на 4 хвилині "Динамо" могло виходити вперед. Де Пена виконав ювелірно точний навіс з лівого флангу на Бєсєдіна, який вбіг у штрафний господарів. Артем пробив головою точно в руки воротарю.

На 14 хвилині "динамівці" несподівано розвернули вектор атаки на правий фланг, після чого Караваєв прострілив уздовж лінії штрафного майданчика. Бєсєдін потужно пробив у кут, але Пеньков знову парирував удар.

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Через 10 хвилин допомогти "Динамо" забити гол міг чемпіон світу Снурніцин. Ігор намагався перервати простріл, та ледь не зрізав у свої ворота. М'яч впав на сітку. На 27 хвилині міг забивати Шапаренко. Микола прекрасно обіграв Ксьонза, розвернувся та потужно пробив. Пеньков у чергове врятував "Олімпік".

На 37 хвилині "Динамо" таки зуміло відкрити рахунок у грі. Пеньков помилився на виході після подачі з флангу від Де Пени. Бєсєдін, присівши, ударом головою переправив м'яч у ворота. Та раділи "біло-сині" не надто довго...

За хвилину "Олімпік" провів першу акцентовану атаку, яка завершилася голом. Шабанов грубо помилився, дозволивши себе обікрасти Шахабу. Артем не зумів зупинити іранця, який переграв Дениса Бойка – 1:1. До слова, Шахаб став автором єдиного удару "Олімпіка" за весь перший тайм.

На перерву "Динамо" мало всі підстави піти лідером. На 44 хвилині підопічним Олексія Михайличенка вдалася чудесна комбінація. Сидорчук тонким пасом знайшов Бєсєдіна, який вивів на ударну позицію Циганкова. Лідер "Динамо" зі зручної позиції запустив м'яч вище воріт.

Олімпік – Динамо відеоогляд першого тайму

Переможний тайм

Відразу по перерві Шахаб вдруге міг стати злим генієм для "Динамо". Перед штрафним майданчиком іранець спершу "кинув" між ніг Сидорчуку, після чого обіграв Шабанова. Увійшовши у штрафний, Шахаб завдав удару, але не зумів поцілити у нижній кут. "Динамо" відповіло ударом Кадара головою після подачі Кендзьори. М'яч пролетів над воротами.

Після стартового обміну гольовими нагодами "Динамо" почало володіти територіальною перевагою, проте це ніяк не виливалося у небезпечні моменти. Натомість на 71 хвилині поодинока атака донеччан ледь не завершилася голом. Кадар у штрафному чомусь вирішив не вибивати м'яч і його підхопив Шахаб. Іранець з близької відстані не зумів переграти Бойка.

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На 73 хвилині "Олімпік" залишився у меншості. Кравчук отримав пряме вилучення за жорсткий підкат проти Олександра Караваєва. На 79 хвилині "Динамо" скористалося чисельною більшістю. На момент другого голу киян "Олімпік" перебував у дев'ятьох, оскільки Снурніцину за межами поля надавали допомогу.

Караваєв зробив відмінний простріл з лівого флангу, який замкнув Бєсєдін, оформивши дубль у грі. Праве коліно Бєсєдіна було в офсайді, тому рефері мав підстави скасувати взяття воріт, але не зробив цього.

На 86 хвилині "біло-сині" могли поставити масну крапку в грі. Циганков вивів Де Пену на рандеву з голкіпером. Уругваєць випередив воротаря та пробив повз, але не влучив. Окрім того, арбітр вирішив продемонструвати Де Пені жовту картку за симуляцію... Мабуть, гірчичник розгнівав уругвайця і в наступній атаці Карлос таки відзначився голом. Де Пена замкнув простріл з правого флангу Шепелєва – 3:1.

Завдяки перемозі "Динамо" повернуло собі другу сходинку в турнірній таблиці. Окрім того, кияни скоротили відставання від "Шахтаря" до 11 очок. "Олімпік" продовжує утримувати 7-у сходинку попри кінець безпрограшної серії.

Олімпік – Динамо відеоогляд друго тайму

Турнірна таблиця УПЛ