"Олімпік" може очолити відомий тренер, який нещодавно покинув інший клуб УПЛ

Екс-тренер "Львова"Юрій Бакалов є одним з кандидатів на пост головного тренера "Олімпіка".

На поєдинку 25 туру чемпіонату України між "Олімпіком" та "Арсеналом-Київ" був присутній екс-наставник "Львова" Юрій Бакалов. Як повідомляє FootBoom, спеціаліст є претендентом на посаду головного тренера донецької команди.

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"Олімпік" нещодавно відправив у відставку В'ячеслава Шевчука Зараз командою керує Ігор Климовський. Під його керівництвом "олімпійці" здобули першу перемогу в УПЛ з жовтня минулого року.

У квітні з Бакаловим розлучився ФК "Львів", який під керівництвом українського фахівця забезпечив місце в першій шістці Прем'єр-ліги. З тих пір львівську команду очолив Богдан Блавацький.

У своїй тренерській кар'єрі Юрій Бакалов працював в таких клубах, як "Арсенал-Київ", "Славутич", "Зугдіді", "Сталь" (Кам'янське) і "Скала".

"Олімпік" займає 10 місце в турнірній таблиці елітного українського дивізіону. У наступному матчі команда прийме сусіда по турнірній таблиці "Карпати" в суботу, 27 квітня.

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