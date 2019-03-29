"Олімпік" несподівано розірвав контракт зі скандальним українським футболістом

Футбольний клуб "Олімпік" і нападник Антон Шиндер прийняли рішення припинити співпрацю за обопільною згодою сторін.

Як зазначає офіційний сайт клубу, контракт футболіста розірваний, гравець отримав статус вільного агента. Клубу подякував Шиндеру за співпрацю і побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

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31-річний форвард став гравцем донецького клубу в жовтні 2018 року. На його рахунку 1 гол і 1 асист в 10 матчах.

До слова, у серпні минулого року угорський клуб "Кішварда" вирішив розірвати відносини з Антоном Шиндером. Причина такого рішення – чотиримісячна дискваліфікація, яку українець заробив, штовхнувши арбітра в матчі угорського першості.

Раніше контракт з "Олімпіком" терміном на один рік підписав 31-річний півзахисник Рінар Валєєв.

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