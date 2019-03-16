"Олімпік" офіційно звинуватив українських арбітрів у неправильному суддівстві: відео

468 Читать новость на русском
В'ячеслав Шевчук з арбітром
В'ячеслав Шевчук з арбітром / Фото з відкритих джерел

ФК "Олімпік" виступив з офіційною заявою з приводу арбітражу в матчах за участю їх команди.

Зокрема, "Олімпік" висунув звинувачення на адресу українських арбітрів. У клубі вважають, що помилки суддів не дали можливість клубу потрапити в топ-6 УПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт "Олімпіка".

Читайте також: Тренер "Олімпіка" знову не стримав емоцій і накинувся з критикою на арбітра

Два з трьох матчів за участю "Олімпіка" на старті весняної частини цього сезону завершилися суддівськими скандалами. Помилки арбітрів в матчах за участю нашої команди стали систематичними. "Олімпік" протестує проти нерівних методів ведення боротьби на футбольному полі, через які наша команда не потрапила в топ-6 чемпіонату.

"Як бачимо, помилки арбітрів у матчах з "Олімпіком" не дозволили донецькій команді набрати мінімум дев'ять очок. Це ті пункти, яких не вистачило нам для того, щоб претендувати на потрапляння до першої шістки. Керівництво "Олімпіка" щиро сподівається, що всі помилки арбітрів – виключно помилки, і не мають під собою підводних течій", – йдеться у заяві клубу.

Також "Олімпік" опублікував відео-нарізку з помилками арбітрів у матчах за їхньої участі.


Наразі "Олімпік" займає 10 місце, втративши можливість грати в першій шістці УПЛ. Від 6 місця відставання становить 8 очок.

Наступний матч команда з Донецька зіграє проти київського "Динамо" у неділю, 17 березня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
США заставят отвечать: почему Путину близится конец
сьогодні
2399
Теги: Спорт Футбол УПЛ Новини Спорту ФК Олімпік
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Федерація баскетболу України суворо покарала клуби за дисциплінарні порушення
сьогодні 13:31 Федерація баскетболу України суворо покарала клуби за дисциплінарні порушення
9
Дебютний бій українця Долідзе в UFC скасовано, його не пустили в Росію
15 березня 21:15 Дебютний бій українця Долідзе в UFC скасовано, його не пустили в Росію
930
Усик заспівав відому пісню про ганебну поразку "Динамо": відео
15 березня 16:51 Усик заспівав відому пісню про ганебну поразку "Динамо": відео
1807
Чвертьфінал Ліги чемпіонів: за що МЮ мститиме "Барселоні", а "Аякс" – "Ювентусу"
15 березня 14:49 Чвертьфінал Ліги чемпіонів: за що МЮ мститиме "Барселоні", а "Аякс" – "Ювентусу"
840
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
15 березня 14:13 Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
11648
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук