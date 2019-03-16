"Олімпік" офіційно звинуватив українських арбітрів у неправильному суддівстві: відео

ФК "Олімпік" виступив з офіційною заявою з приводу арбітражу в матчах за участю їх команди.

Зокрема, "Олімпік" висунув звинувачення на адресу українських арбітрів. У клубі вважають, що помилки суддів не дали можливість клубу потрапити в топ-6 УПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт "Олімпіка".

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Два з трьох матчів за участю "Олімпіка" на старті весняної частини цього сезону завершилися суддівськими скандалами. Помилки арбітрів в матчах за участю нашої команди стали систематичними. "Олімпік" протестує проти нерівних методів ведення боротьби на футбольному полі, через які наша команда не потрапила в топ-6 чемпіонату.

"Як бачимо, помилки арбітрів у матчах з "Олімпіком" не дозволили донецькій команді набрати мінімум дев'ять очок. Це ті пункти, яких не вистачило нам для того, щоб претендувати на потрапляння до першої шістки. Керівництво "Олімпіка" щиро сподівається, що всі помилки арбітрів – виключно помилки, і не мають під собою підводних течій", – йдеться у заяві клубу.

Також "Олімпік" опублікував відео-нарізку з помилками арбітрів у матчах за їхньої участі.



Наразі "Олімпік" займає 10 місце, втративши можливість грати в першій шістці УПЛ. Від 6 місця відставання становить 8 очок.

Наступний матч команда з Донецька зіграє проти київського "Динамо" у неділю, 17 березня.

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