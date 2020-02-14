24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Олімпійська чемпіонка Харлан вперше показала фото з новим бойфрендом – він з Італії

0
Ольга Харлан та Луїджі Самеле / Колаж

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан вже більше року в нових відносинах: її бойфрендом став колега, італійський шабліст Луїджі Самеле.

У п'ятницю, 14 лютого, в День святого Валентина дівчина поділилася зворушливою фотографією з коханим.

Читайте також: Українська шаблістка Ольга Харлан здобула перемогу у Монреалі, перемігши у фіналі росіянку

На знімку Ольга Харлан ніжно обіймає сплячого Луїджі Самеле, з яким вона знайома дуже давно – ще з 16 років.


Ольга Харлан з бойфрендом Луїджі Самеле / Фото: Instagram

Що відомо про Луїджі Самеле?
Луїджі Самеле на три роки старший Ольги, йому 32 роки. Самеле досить титулований спортсмен: триразовий чемпіон Європи, срібний призер чемпіонатів світу-2010 і 2018, а також володар бронзової медалі Олімпійських ігор-2012.

Італієць дуже трепетно ставиться до своєї сім'ї. В його Instagram постійно миготять знімки з братами, батьками і маленьким племінником. Втім, Ольга Харлан теж віддає перевагу відпочинку в сімейному колі і при першій же можливості приїжджає до рідного Миколаєва.

До слова, Ольга Харлан була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойко. Їх шлюб тривав чотири роки і завершився у 2018 році.

Стрітення Господнє: що не можна робити в це свято
сьогодні
23848
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Фехтування Новини Спорту Ольга Харлан Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:17 Харків, Київ та Львів приймуть матчі збірної України перед Євро-2020: дати та суперники
Ігор Саджениця 1211
13 лютого 21:25 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
Назарій Дзюбановський 2586
13 лютого 14:40 Влада Львова підтримала створення "Народної команди "Карпати"
Ігор Саджениця 871
13 лютого 13:13 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 5525
13 лютого 11:39 Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
Андрій Тудовші 11451
Новини
Більше новин
Залиште відгук