Олімпійська чемпіонка Харлан вперше показала фото з новим бойфрендом – він з Італії

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан вже більше року в нових відносинах: її бойфрендом став колега, італійський шабліст Луїджі Самеле.

У п'ятницю, 14 лютого, в День святого Валентина дівчина поділилася зворушливою фотографією з коханим.

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На знімку Ольга Харлан ніжно обіймає сплячого Луїджі Самеле, з яким вона знайома дуже давно – ще з 16 років.



Ольга Харлан з бойфрендом Луїджі Самеле / Фото: Instagram

Що відомо про Луїджі Самеле?

Луїджі Самеле на три роки старший Ольги, йому 32 роки. Самеле досить титулований спортсмен: триразовий чемпіон Європи, срібний призер чемпіонатів світу-2010 і 2018, а також володар бронзової медалі Олімпійських ігор-2012.



Італієць дуже трепетно ставиться до своєї сім'ї. В його Instagram постійно миготять знімки з братами, батьками і маленьким племінником. Втім, Ольга Харлан теж віддає перевагу відпочинку в сімейному колі і при першій же можливості приїжджає до рідного Миколаєва.

До слова, Ольга Харлан була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойко. Їх шлюб тривав чотири роки і завершився у 2018 році.