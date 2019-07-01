Олімпійська чемпіонка Семеня готова пропустити чемпіонат світу через "тестостеронову справу"

Південноафриканська легкоатлетка Кастер Семеня пригрозила IAAF, що готова пропустити чемпіонату світу з легкої атлетики. Причиною є "війна" спортсменки з IAAF через рівень тестостерону.

Семеня була виправдана в Лозаннському арбітражі у справі про рівень тестостерону, який згідно з новими правилами IAAF необхідно знизити до 5 нмоль/л, для допуску до змагань.

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Нещодавно Семеня зробила заяву, в якій звинувачує IAAF (Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій) в тому, що вони використовували її організм для проведення тестів.

Світову першість, яке буде проходити в Досі (Катар) з 28 вересня до 6 жовтня, дворазова олімпійська призерка погрожує пропустити.

Якщо я не побіжу 800 м, то взагалі на чемпіонаті світу виступати не буду. На дистанції 1500 м я не виступлю. Я просто буду відпочивати, а потім повернуся до змагань наступного року. Я розраховую виступити на Олімпіадах в Токіо, Парижі та Лос-Анджелесі.



У нас з IAAF юридична битва. Це як війна. Здаватися не можна. Ви перемагаєте мене сьогодні, я виграю завтра. Я не дозволю так чинити зі мною. Я чемпіонка світу і досягла всього, чого хотіла. Зрештою я роблю це для тих, хто не може за себе постояти,

– цитує спортсменку BBC.

Що відомо про справу IAAF проти Кастер Семені

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій вирішила провести розслідування, в ході якого виникло питання про справжню статеву приналежність Кастер Семені. За даними австралійської газети Sydney Morning Herald, спортсменка виявилася гермафродитом, в її організмі виявлені яєчка. Як доказ цього факту зверталася увага, зокрема, на відсутність жіночих рис у фігурі та зовнішності спортсменки.

Однак у результаті проведених гендерних тестів було доведено, що Семеня є жінкою. Особливість її організму полягає в природно високому рівні чоловічих гормонів. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій зажадала медикаментозної корекції цього стану спортсменки, проте у 2015 році Спортивний арбітражний суд за позовом іншої легкоатлетки, Д'юті Чанд, постановив, що така вимога незаконна.