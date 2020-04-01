Олімпійська чемпіонка з лижних перегон потренувалась у компанії ведмедя

Титулована шведська лижниця Стіна Нільссон, яка нещодавно шокувала заявою, що вирішила перейти у біатлон, на тренуванні зустріла несподіваного гостя.

26-річна шведська спортсменка в рідних місцях проводила тренування, коли побачила дикого звіра.

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Несподівано на очі Нільссон попався ведмідь. Ризикувати і наближатися до нього лижниця не стала. Лише коли ведмідь пішов, Стіна зробила фото його слідів. Чим, власне, і похвалилася у своїх соцмережах. Переляку на обличчі дівчини не видно – швидше, радість від несподіваної зустрічі.

Новоспечена біатлоністка кумедно підписала фото, що навіть якби мала гвинтівку, вона все одно б не влучила у нього, зазначивши, що ще не вміє добре стріляти із неї.

Я бачила ведмедя! Чи не божевілля? О ні! На жаль, у мене не було з собою моєї маленької гвинтівки, хоча, мабуть, я все одно б не влучила, – написала Нільссон.

Досягнення Стіни Нільссон

Олімпійська чемпіонка Пхенчхана-2008 в спринті.

На цій же Олімпіаді вона здобула ще дві срібні медалі – в естафеті та в командному спринті разом із Шарлотте Калла. Також бронзову медаль у класичній марафонській гонці на 30 км.

Володарка 12 медалей чемпіонатів світу та чемпіонка Кубка світу в спринті.

Бронзову олімпійську медаль Нільссон виборола в парі з Ідою Інгемарсдоттер в командному спринті на Іграх 2014 року в Сочі.

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