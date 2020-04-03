Олімпійське селище в Токіо перетворять на лікарню для хворих коронавірусом
Олімпійське селище в Токіо, яке організували для Олімпіади-2020, може бути використана як лікарня для пацієнтів хворих на нову коронавірусну інфекцію.
Губернатор Токіо Юріко Коїке не виключив варіант задіяти олімпійське селище з 24 будинками, повідомляє Associated Press.
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Також градоначальник зазначив, що можливий варіант з покупкою готелю владою Токіо для розміщення хворих.
Олімпійське селище розраховане на 11 тисяч спортсменів-олімпійців і на 4,4 тисячі паралімпійців та персонал, буде пустувати до липня наступного року.
- Літні Олімпійські ігри у Токіо перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. Спершу Ігри мали пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
- При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.
- Зберігатиметься в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.
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