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Олімпійське селище в Токіо перетворять на лікарню для хворих коронавірусом

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Олімпіада в Токіо / Getty Images

Олімпійське селище в Токіо, яке організували для Олімпіади-2020, може бути використана як лікарня для пацієнтів хворих на нову коронавірусну інфекцію.

Губернатор Токіо Юріко Коїке не виключив варіант задіяти олімпійське селище з 24 будинками, повідомляє Associated Press.

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Також градоначальник зазначив, що можливий варіант з покупкою готелю владою Токіо для розміщення хворих.

Олімпійське селище розраховане на 11 тисяч спортсменів-олімпійців і на 4,4 тисячі паралімпійців та персонал, буде пустувати до липня наступного року.

  • Літні Олімпійські ігри у Токіо перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. Спершу Ігри мали пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
  • При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.
  • Зберігатиметься в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Спорту Японія Олімпіада-2020
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