Олімпійські ігри-2020 можуть не відбутися: Ігри неможливо перенести більше, ніж на рік

Олімпійські ігри-2020 в Токіо через пандемію COVID-19 перенесли на 2021 рік. У Японії вважають, що Ігри неможливо відкласти на ще довший термін.

Про це заявив глава організаційного комітету токійських Ігор Есіро Морі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Якщо подумати про спортсменів, про питання, пов'язані з організацією Ігор, то технічно складно відкласти їх на два роки", – заявив глава оргкомітету.

Він підтвердив, що мав розмову з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе про можливість відкласти Олімпіади-2020 на два роки. Але прем'єр вважає перенесення Ігор на один рік достатнім.

Олімпіада має пройти з 23 липня до 8 серпня 2021 року, а Паралімпіада – з 24 серпня до 5 вересня.

Проте деякі експерти висловили сумніви щодо можливості провести Олімпійські ігри у 2021 році до отримання вакцини від коронавірусу.

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Зокрема, фахівець з інфекційних хвороб з лікарні Університету Кобе Кентаро Івата заявляв, що Олімпійські ігри навряд чи вдасться провести у 2021 році через незрозумілість перспектив у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Також перенесення Ігор викличе значні додаткові витрати. Генсек кабміну Японії Есіхіде Суга зазначав, що Токіо не давав згоду на додаткові витрати, пов'язані з перенесенням Олімпійських ігор на наступний рік.

Такий коментар з'явився після того, як японське агентство "Кіодо Цусін" повідомляло, ніби Абе погодився, що витрати, які пов'язані з перенесенням Олімпійських ігор, японська сторона бере на себе.

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