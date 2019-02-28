Олімпійський чемпіон Абраменко змушений пропустити наступний сезон: відео

Олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 українець Олександр Абраменко заявив, що має намір пропустити наступний сезон 2019/2020.

Олександр Абраменко візьме перерву у виступах, як мінімум, на один сезон. Про це він заявив у коментарі UA:Перший після етапу Кубка світу в Мінську.

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У мене ще після Олімпіади були думки відпочити. Це були четверті Олімпійські ігри для мене – це було важко і фізично, і морально до мене, часу відпочити навіть не було. Думав йти після [Олімпіади в] Кореї, але стримав чемпіонат світу. У наступному році буду лікуватися, відновлюватися, а тоді з новими силами на чемпіонат світу,

– сказав Олександр.

Останнім стартом 30-річного українця в цьому сезоні став етап Кубка світу в Раубічах, де він виступив невдало, не зумівши потрапити в фінал.

Єдиний подіум сезону Олександр здобув на чемпіонаті світу: він виграв срібло, яке стало для нього першим в кар’єрі на світовій першості.

Крім нього, наступний сезон пропустить також лідер жіночої збірної Ольга Полюк. Українці пропустять сезон, який буде перехідним – чемпіонату світу не буде, а залікові очки на наступну Олімпіаду ще не будуть розігруватися.

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