Олімпійський чемпіон Ріо жорстко нокаутував екс-українця: відео

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Тоні Йока нокаутував Олександра Димитренка
Тоні Йока нокаутував Олександра Димитренка / Фото з відкритих джерел

Французький важковаговик Тоні Йока (6-0, 5 KO) без особливих проблем переміг досвідченого німецького боксера Олександра Димитренка (41-6, 26 KO). Бій був головною подією вечора боксу у французькому Антібі.

З самого початку бою Йока зайняв центр рингу і активно працював джебом і на дальній дистанції. У другому раунді у француза пройшов потужний аперкот, але Димитренка він не потряс.

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А ось 3-й раунд став в цьому поєдинку останнім. Йока потрапив в голову Димитренку правим прямим, той виявився на канвасі, але продовжив бій. Француз рвонув на добивання і ледь не виніс екс-українця за межі рингу, після чого рефері зупинив побиття.

Таким чином, чемпіон Олімпійських ігор 2016 в Ріо Йока здобув уже шосту перемогу в професійній кар'єрі. Відзначимо, що раніше француз був дискваліфікований на рік за пропуск трьох допінг-тестів.

Для колишнього українця Димитренка це вже третя поразка поспіль. У квітні він поступився майбутньому чемпіону світу Енді Руїсу.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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