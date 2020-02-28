Олімпійський чемпіон та рекордсмен Сунь Ян дискваліфікований на 8 років через допінг

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) дискваліфікував китайського плавця Сунь Яна на 8 років. Причиною стало порушення антидопінгових правил.

Таке жорстке покарання пов'язано з поведінкою самого спортсмена. У вересні 2019 року допінг-офіцери приїхали до будинку Сунь Яня, щоб взяти в нього проби. Однак самого спортсмена вдома не виявилося. Хоча це була 23 година, а спортсмени змушені вказувати місце свого перебування.

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Сам Сунь Янь прибув пізніше зі своєю мамою, родичами та охороною. Вони спочатку відмовлялися від здачі крові та сечі на аналіз. Згодом він кров таки здав, але його мама молотком її розбила. Посеред ночі допінг-офіцерів виставили за двері з пустими руками.

Хто такий Сунь ЯнТриразовий олімпійський чемпіон (у 2012 році на дистанціях 400 метрів і 1500 метрів вільним стилем, у 2016 – 200 метрів вільним стилем), 11-разовий чемпіон світу, 9-разовий переможець Азійських ігор. Йому належить світовий рекорд на дистанції 1500 метрів (14.34,14)

У WADA були розлючені такою поведінкою плавця. Вони вимагали дискваліфікувати Сунь Яна за це. Однак у Міжнародній федерації водних видів спорту (FINA) вирішила не карати спортсмена, обмежившись лише попередженням. Все через проблеми з документацією. Керівництво WADA залишилося незадоволене таким рішенням, і подало позов в Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Суд пристав на сторону WADA та дискваліфікував Сунь Яна на 8 років. Початок дискваліфікації – з моменту рішення суду 28 лютого 2020 року.

Варто відзначити, що Сунь Ян вже потрапляв у допінгові скандали. У 2014 році він здав позитивну пробу на заборонений препарат триметазидин. Однак тоді плавцю вдалося уникнути серйозного покарання. FINA відсторонила його на три місяці. При цьому про дискваліфікацію Сунь Яна стало відомо лише постфактум.