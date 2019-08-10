Олімпійського чемпіона дискваліфікували за сексуальні домагання до товариша по команді

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Лім Хе Джун
Лім Хе Джун / Фото з відкритих джерел

Чемпіон Олімпійських ігор 2018 року південнокорейський ковзаняр Лім Хе Джун отримав однорічну дискваліфікацію від асоціації спорту рідної країни.

Причиною дискваліфікації стали сексуальні домагання до свого партнера по команді чоловічої статі, повідомляє агентство Yonhap.

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Інцидент, імовірно, стався 17 червня. Лім Хе Джун в присутності дівчат шорт-трекісток зняв штани зі своєї партнера по команді молодшого віку.

До слова, 23-річний спортсмен зможе знову виступати на змаганнях з 7 серпня 2020 року. Також національна асоціація дискваліфікувала ще чотирьох спортсменів через вживання спиртних напоїв.

Хто такий Лім Хе Джун?
В активі 23-річного Лім Хе Джуна олімпійське золото Пхенчхана-2018 на дистанції 1500 метрів з встановленим новим олімпійським рекордом, а також бронза на 500-метрівці. У нинішньому році в активі ковзаняра три нагороди найвищої проби на чемпіонаті світу, що проходив в Софії (Болгарія), на дистанціях 1500 м, 1000 м і в багатоборстві.

 

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Теги: Спорт
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