Оновлений рейтинг ФІБА: чоловіча збірна України з баскетболу залишилась у топ-30

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) опублікувала оновлену версію рейтингу національних збірних. Українська команда далі посідає 29-те місце.

Якщо брати рейтинг серед європейських збірних, тоді там "синьо-жовті" посідають 16-е місце.

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Додамо, підопічні головного тренера чоловічої збірної Айнарса Багатскіса стартували у відбірковому турнірі Євробаскету-2021 з перемоги над Австрією – 88:73 та зазнали поразки від угорської команди – 60:62.

Наступний матч збірна України проведе 27 листопада на виїзді проти Словенії. Того ж місяця "синьо-жовті" зустрінуться з Австрією.

У лютому 2021 року українців чекають повторні зустрічі з Угорщиною та Словенією.

Рейтинг очолює команда США, на другій сходинці розташувалась збірна Іспанії, третя – Австралія.



Оновлений рейтинг збірних ФІБА