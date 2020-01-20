Онук Лобановського: був у групі з Циганковим і Шепєлєвим, це одні з найбільш адекватних хлопців
Богдан Лобановський, онук знаменитого "Метра" київського "Динамо" Валерія Лобановського, розповів про намагання стати футболістом.
Хоча свого часу спробував себе у футболі. Однак в певний момент зрозумів, що бути спортсменом – не його стихія.
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Сам я грав у футбол, до речі кажучи, не тільки в київських дворах. Подобалося, виходило, але професійно грати я не прагнув ніколи. Тренувався в академії "Динамо" близько року, але, так як я почав пізно (в 13 років), на тлі інших хлопців я виглядав, відверто кажучи, слабким. Я це сам розумів, тому прийняв рішення піти, не витримав тиску.
Вболіваю я, зі зрозумілих причин, за "Динамо" (Київ). Крім того, в основному складі зараз грають ті футболісти, з якими я був в одній групі в академії. Це Вітя Циганков, Вова Шепєлєв – до речі, одні з найбільш спокійних хлопців в групі, як зараз пам'ятаю, не конфліктні, адекватні,
– розповів Богдан в інтерв'ю пресслужбі ФК "Динамо".
Наразі Богдан Лобановський є студентом тренерського факультету Національного університету фізичного виховання і спорту України.
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