Опубліковане неймовірне промо-відео останньої домашньої гри збірної України з баскетболу
Менш як два тижні залишається до останнього домашнього матчу чоловічої національної збірної України. 22 лютого у київському Палаці спорту "синьо-жовті" зіграють надважливе протистояння проти команди Чорногорії.
Нагадаємо, напередодні фінального ігрового вікна українська збірна посідає 5 місце в групі І, але зберігає реальні шанси на вихід у фінальну частину світової першості, яка проходитиме в Китаї. Турніре становище у нашої команди зараз таке, що у двох заключних матчах – проти Чорногорії вдома та Словенії на виїзді – її влаштують тільки перемоги. Тож зараз нашій команді підтримка потрібна, як ніколи.
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Відео промо матчу Україна – Чорногорія
Для того щоб кваліфікуватися на ЧС-2019, команді Євгена Мурзіна необхідно:
- Перемогти Чорногорію вдома з різницею у 7 та більше очок, адже в першому матчі наша команда поступилась чорногорцям з рахунком 84:90.
- Вдруге у відборі перемогти команду Словенії.
При цьому, в разі рівної кількості перемог з Латвією, наша команда до Китаю не поїде, адже матиме негативну різницю закинутих пропущених з цією командою (перемога на виїзді - 82:68, поразка вдома – 71:93).
Тож також однією з умов для виходу нашої команди на ЧС є дві поразки латвійської збірної, на яку чекають непрості матчі проти мотивованих чорногорців на виїзді та європейського гранда – збірної Іспанії, вдома.
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