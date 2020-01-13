Опубліковано промо-відео Матчу Зірок Суперліги Парі-Матч 2020

1 лютого в київському Палаці спорту відбудеться велика баскетбольна подія — Матч Зірок Суперліги Парі-Матч.

Повною ходою йде голосування за стартові п’ятірки зіркового протистояння, яке пройде у форматі Україна – Легіон (обрати свою зірку можна тут).

До слова: Одразу два епізоди за участі українця Леня потрапили в топ-10 моментів НБА: відео

Скоро будуть названі учасники зіркових конкурсів – визначатимуть переможців у конкурсах майстерності, слем-данків та снайперів. Ну і безліч інших сюрпризів чекають на гостей зіркової баскетбольної вечірки у столиці.

Поки що організатори опублікували стилізоване ефектне промо-відео зіркового вечора, який проходитиме у столиці вперше з 2012 року.

Промо-відео Матчу Зірок

Нагадаємо, квиток на Матч Зірок можна придбати за посиланням.