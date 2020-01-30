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Опубліковано відео всіх голів "Динамо" на зборі в Туреччині

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"Динамо" під час зборів в Туреччині / ФК "Динамо"

Під час першого зимового тренувального збору в Туреччині київське "Динамо" провело шість контрольних матчів. У цих іграх "біло-сині" забили 12 м’ячів.

У матчах за "Динамо" дублі оформили Йосіп Піварич, Міккель Дуелунд, Ібрагім Каргбо та Назарій Русин. Ще по одному голу у свій актив записали Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук, Григорій Цитаїшвілі та Віталій Буяльський.

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Усі матчі "Динамо" на першому зборі
19 січня. Динамо – Легія (Польща) – 1:1 (Цитаішвілі 45 – 1:1)
20 січня. Динамо – Нефтчі (Азербайджан) – 2:1 (Миколенко 12 – 1:0, Русин 19 – 2:0)
23 січня. Динамо – Вардар (Північна Македонія) – 4:0 (Буяльський 5, Сидорчук 7, Дуелунд 30, Русин 86)
24 січня. Динамо – Хайдук (Хорватія) – 0:1
27 січня. Динамо – Динамо-Брест (Білорусь) – 3:0 (Піварич 22, 36, Дуелунд 74)
28 січня. Динамо – Кайрат (Казахстан) – 2:0 (Каргбо 53, 74)

Дивіться відео усіх голів "Динамо" на першому зборі в Туреччині

Вже 2 лютого "Динамо" повернеться до турецького Белека, де продовжить підготовку до другої частини сезону. Другий збір у Туреччині триватиме до 16 лютого. Протягом цього збору "динамівці" запланували проведення шести контрольних матчів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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