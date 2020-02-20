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Основний захисник "Динамо" відмовився переходити в китайський клуб через коронавірус

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Тамаш Кадар / ФК "Динамо"

29-річний угорський захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар не перейде в китайський клуб.

Трансфер відкладений через коронавірус. Про це повідомляє "Динамо Київ Inside" в Telegram.

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Нагадаємо, що Тамаш Кадар рішенням тренерського штабу переведений в молодіжну команду. Причина такого рішення – емоційний зрив на адресу головного тренера Олексія Михайличенка.

  • Тамаш Кадар приєднався до "Динамо" у лютому 2017-го року. Його контракт з киянами чинний до 2023 року.
  • За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, ціна угорського футболіста складає 4 мільйони євро.
  • У цьому сезоні Кадар провів за "Динамо" 20 матчів у всіх турнірах.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Коронавірус 2020 Новини Спорту Динамо
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