Останні результати змусили нас взятися за себе, – Жуніор Мораес
Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес поспілкувався зі ЗМІ напередодні матчу проти "Динамо" Загреб в Лізі чемпіонів. Футболіст заявив, що останні результати змусили команду взятися за себе.
"Шахтар" до поєдинку з "Карпатами" не міг виграти три поспіль матчі: нічия з "Динамо" Загреб й "Олександрією" та поразка від "Динамо" Київ.
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Знаємо, наскільки сильне загребське "Динамо". У першому матчі вони ускладнили нам гру агресивністю і пресингом. Останні результати допомогли нам обтруситися, взятися за себе, докласти всіх зусиль, щоб здобути завтра перемогу,
– сказав Жуніор.
Серію невдач "Шахтар" перервав 2 листопада, перегравши "Карпати". Мораес пропускав гру у Львові.
Матч з "Карпатами" був важливий. Потрібно було провести ротацію, щоб деякі хлопці відновилися до завтрашнього матчу. У нас є шанси пройти далі в Лізі чемпіонів, все в наших руках,
– резюмував Мораес.
Поєдинок "Динамо" Загреб – "Шахтар" відбудеться у середу в Хорватії. Гра розпочнеться о 22:00.
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Команди вже зустрічалися 22 жовтня у Харкові. Поєдинок завершився результативною нічиєю 2:2.
Наразі "гірники" та "динамівці" ділять другу сходинку в групі C, маючи по 4 очки в активі.