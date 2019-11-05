Останні результати змусили нас взятися за себе, – Жуніор Мораес

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес поспілкувався зі ЗМІ напередодні матчу проти "Динамо" Загреб в Лізі чемпіонів. Футболіст заявив, що останні результати змусили команду взятися за себе.

"Шахтар" до поєдинку з "Карпатами" не міг виграти три поспіль матчі: нічия з "Динамо" Загреб й "Олександрією" та поразка від "Динамо" Київ.

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Знаємо, наскільки сильне загребське "Динамо". У першому матчі вони ускладнили нам гру агресивністю і пресингом. Останні результати допомогли нам обтруситися, взятися за себе, докласти всіх зусиль, щоб здобути завтра перемогу,

– сказав Жуніор.

Серію невдач "Шахтар" перервав 2 листопада, перегравши "Карпати". Мораес пропускав гру у Львові.

Матч з "Карпатами" був важливий. Потрібно було провести ротацію, щоб деякі хлопці відновилися до завтрашнього матчу. У нас є шанси пройти далі в Лізі чемпіонів, все в наших руках,

– резюмував Мораес.

Поєдинок "Динамо" Загреб – "Шахтар" відбудеться у середу в Хорватії. Гра розпочнеться о 22:00.

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Команди вже зустрічалися 22 жовтня у Харкові. Поєдинок завершився результативною нічиєю 2:2 .

Наразі "гірники" та "динамівці" ділять другу сходинку в групі C, маючи по 4 очки в активі.