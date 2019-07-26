Останній суперник померлого Дадашева відмовився від грошей за бій з росіянином

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Сабріель Матіас
Сабріель Матіас / Woman.ru

Колумбійський боксер Сабріель Матіас, з яким провів свій останній бій Максим Дадашев, відмовився від гонорару за цей поєдинок. Боксер заявив, що йому не потрібні гроші за цей поєдинок.

Матіас також висловив жаль з приводу трагічної смерті росіянина Максима Дадашева.

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Мені не потрібні ці гроші. Ми просто йдемо на ринг, думаючи про добробут нашої сім'ї, не знаючи, наскільки складно нам доведеться. Літай високо, великий воїн. Тільки Бог знає причину події. Я завжди буду його поважати. Спочивай з миром, Максим Дадашев,
– наводить слова Матіаса BoxingNews24.

Що відомо про смерть Максима Дадашева

Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся у ніч на 20 липня. В 11-у раунді бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом росіянин пропустив потужний удар зліва, але з труднощами встояв на ногах.

Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували.

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Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк. Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа. 23 липня Максим Дадашев помер. За повідомленням ТАСС, у боксера не витримало серце.

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі провів 14 поєдинків. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). 14-й поєдинок був проти Матіаса, який він програв.

У любительській кар'єрі він ставав срібним (2013) і дворазовим бронзовим призером (2010, 2012) чемпіонатів Росії. Дадашев був учасником Європейських ігор 2015 року. Майстер спорту Росії міжнародного класу.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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