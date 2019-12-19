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Папа Римський назначив брутального боксера Деонтея Уайлдера послом миру

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Деонтей Уайлдер / Сегодня

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Уайлдер зустрівся з Папою Римським Франциском. Понтифік призначив боксера послом миру.

Про зустріч Уайлдера та Франциска розповів президент WBC Маурісіо Сулейман в коментарі BoxingScene.

"Коли ми були в Римі, представляючи Папі Римського Деонтея Уайлдера, я сказав: "Це справжній чемпіон світу у важкій вазі", і з великою усмішкою він прийняв Деонтея і призначив його послом миру через бокс", - заявив Сулейман.

До слова: Деонтей Уайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком


Папа Римський Франциск зустрівся з Деонтеєм Уайлдером (фото BoxingScene)

Причина, чому Папа Римський вирішив так зробити – історія самого Уайлдера. Він почав займатися боксом заради того, щоб допомогти своїй доньці Найї. В дівчини розщеплення хребта, і Уайлдеру треба було чимало грошей на лікування.

Варто відзначити, що під час перебування в Римі, Уайлдер відвідав дитячу лікарню, де зустрівся з дітьми.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Деонтей Уайлдер Папа Римський Франциск
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