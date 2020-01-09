Паркер чи Чісора: який опонент кращий для Усика в наступному поєдинку

Олександр Усик поки не знає з ким проведе наступний бій. Найбільш часто згадуються прізвища двох боксерів: новозеландця Джозефа Паркера та британця Дерека Чісори.

Якщо порівнювати їх двох, то кожен має певні свої переваги. Чисто за боксерськими вміннями Паркер кращий боєць. Він молодший, краще захищається, прудкіший на ногах. В його професійному рекорді тільки дві поразки, на відміну від дев'яти у Чісори. Джозеф був чемпіоном світу, провів два успішні захисти титулу та програв свій пояс тільки в об'єднавчому поєдинку з Ентоні Джошуа.

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Дерек же був тільки претендентом, в головних своїх поєдинках майже завжди зазнавав поразок. Серед топів, яких він переміг, можна згадати лише Карлоса Такама та Девіда Прайса. При цьому він програвав: Віталію Кличку, двічі Діліану Вайту, двічі Тайсону Ф'юрі, Девіду Хею, Кубрату Пулєву, Агіту Кабаєлу і навіть середняку Роберту Хеленіусу.

Проте, стилістично для Усика він є дуже незручним противником, можливо, навіть складнішим, ніж Паркер. Не дивлячись на те, що Парке вищий на 5 сантиметрів і має більший розмах рук на цілих 10 сантиметрів, він легший за Чісору. Британець прославився як неймовірний міцний боксер, з великою фізичною силою, разовим нокаутуючим ударом. На останній поєдинок представник Туманного Альбіону вийшов з масою 118 кілограмів.

Саме боксери типу Чісори й несуть найбільшу небезпеку для ще вчорашнього крузера Усика, який ще не встиг освоїтися в хевівейті.

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Якщо аналізувати можливі фінансові дивіденди, то поєдинки Усик – Паркер і Усик – Чісора приблизно рівні за грошовою складовою. Більш імовірно, що поєдинок з британцем пройде на батьківщині опонента, а бій з Паркером в Америці. Для Олександра легше буде виступати в США – тут і українська діаспора більша, і противник не місцевий.

Напевно, статус українця в цих поєдинках буде різний. Якщо відбудеться бій з Паркером, то це буде зустріч двох бійців за вакантний титул. А на бій з Дереком Олександр вже може вийти в ранзі чемпіона.

Хто буде противником ми вже почуємо досить скоро. 13 січня минає місяць, який дала WBO для Ентоні Джошуа щоби домовитися з Усиком. Як бачимо, ніякої згоди між лідером хевівейту і колишнім абсолютним чемпіоном першої важкої ваги немає. То ж чекаємо відповідних заяв. За тиждень титул WBO або повернеться в Україну, або в березні наш спортсмен буде за нього змагатися.

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