Паркер скандально нокаутував битого Кличком австралійця: відео

Колишній чемпіон світу новозеландський супертяж Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) завдав дострокової поразки австралійському боксеру Алексу Леапаї (32-8-4, 26 КО). Бій відбувся в ніч на 30 червня у США.

Під час поєдинку 39-річний Леапаї розкидався ударами, але Паркер легко ухилявся від них. Паркер багато пробивав по корпусу, затискав суперника біля канатів та пробив декілька непоганих аперкотів.

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Єдине, чим запам'ятався Леапаї, – це хорошою фізичною формою та стійкістю, внаслідок чого 27-річний Паркер вирішив, що завалити ветерана не вийде. Новозеландець працював економно, щоб подолати всю дистанцію поєдинку.

Здавалося, що долю бою вирішать записки суддів, але в 10-му раунді рефері прийняв досить спірне рішення зупинити бій. Леапаї програв технічним нокаутом.

У 2014 році Леапаї провів бій за титули WBA (super), WBO, IBF, IBO і The Ring з українцем Володимиром Кличком. Претендент нічого не зміг протиставити в рингу чемпіону.

Після 5-го раунду Володимир став діяти більш агресивно і відправив двійкою Леапаї в нокдаун. Австралієць зміг піднятися, але слідом такою ж двійкою Кличко нокаутував претендента в абсолютно односторонньому бою.

У свою чергу Паркер у 2018 році програв Ентоні Джошуа в об'єднавчому поєдинку. Джозеф програв одноголосним рішенням суддів і втратив чемпіонський пояс WBO.