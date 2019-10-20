Павелко вперше прокоментував конфлікт із Суркісом

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко прокоментував ймовірний конфлікт з Григорієм Суркісом під час матчу Україна – Португалія у Києві.

Павелко спростовує інформацію про будь-який конфлікт з Григорієм Суркісом у VIP-ложі стадіону НСК "Олімпійський".

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Це все маячня. Навіть смішно. Всі бачили чудовий футбол і задоволені обличчя у VIP-ложі. Спроби перевести увагу від класної гри збірної і хорошої роботи УАФ на інші вигадані.



На нас були спрямовані камери до, під час і після матчу. Були тільки хороші емоції в роздягальні і на трибуні. Тому мені смішно всю цю інформацію сприймати. Кожен такий фейк викликає у мене лише усмішку,

– цитує Павелка Football Hub.

Що відомо про конфлікт Суркіса й Павелка?У середу, 16 жовтня, на порталі prosports.kz було опубліковано новину про те, що під час матчу між збірним України та Португалії на НСК "Олімпійський" виникла сутичка між Андрієм Павелком та братами Суркісами. Видання посилалося на слова голови профспілки українських футболістів Олега Печорного.

До цього часу ні Павелко, ні Суркіс не коментували інформацію про конфлікт на матчі збірної України.