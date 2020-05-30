30 травня "Олександрія" у матчі 24 туру УПЛ приймала "Зорю. Матч закінчився важкою перемогою господарів поля.

Олександрія – Зоря 1:0

Гол: Гречишкін, 90 (пен.)

Нереалізований пенальті: Михайличенко, 84 (Зоря)

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Українська Прем'єр-ліга повертається з більш ніж двомісячної карантинної паузи прямо в свій період гарячих баталій в двох шістках. Свого роду розминкою для футбольних фанатів нашої країни, за добу до головного протистояння вікенду.

"Олександрія" одразу пішла в бій і створила справжню пожежу біля воріт суперника: три удари вдалося заблокувати з п'яти метрів. Одразу після цього Кочергін пробивав по воротах – поруч зі штангою пролетів м'яч.

На 37-й хвилині стався феноменальний промах від Мірошниченка з декількох метрів до воріт після прострілу у воротарський з лівого флангу. "Зоря" теж відповіла моментом – сольний прохід від Хомченовського завершився блоком удару від гравця "Зорі" у виконанні Гречишкіна.

Після перерви "Зоря" активніше почала діяти у штрафній суперників. На 56-й хвилині динамічний момент у штрафному "Олександрії", коли захисники ніяково відбивалися, лише в останній момент винесли м'яч. Втім, потім ще небезпечно встиг пробити Михайличенко.

Через 10 хвилин Банада пробив зльоту після подачі кутового з правого флангу на дальню половину штрафної, але Паньків легко розібрався. "Містяни" відповіли їм – з-під поперечини дістав м'яч Махарадзе після щільного удару Гречишкіна зі входу в штрафну.

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Наприкінці матчу "Зоря" залишилася вменьшості, коли "Михайличенко" грубо в'їхав у ногу Банаді.

Результат матчу визначився на останніх хвилинах після помилки Абу Ханна. Німець штовхнув Банаду, арбітр порадився з помічниками і VAR та призначив пенальті. Дмитро Гречишкін впевнено реалізував 11-метровий удар, на силу пробивши у лівий кут – 1:0.

Відео пенальті Гречишкіна

Таким чином, "Зоря" втратила важливі очки, та вже у неділю, 31 травня, ризикує втратити другу сходинку в таблиці УПЛ. "Олександрія" з 43 очками йде п'ятою.

Турнірна таблиця УПЛ