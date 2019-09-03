Перехід Коноплянки до "Шахтаря": плюси та мінуси для гравця та клубу

Перехід українського півзахисника Євгена Коноплянки до донецького "Шахтаря" став як грім серед ясного неба. Відбувшись вже у вересні, він став головним літнім трансфером в Україні 2019 року. Розбираємо, які є позитивні та негативні сторони такого переходу.

Позитиви для клубу

Гравець з українським паспортом

Ні для кого не секрет, що у "Шахтаря" часто є проблеми з лімітом на легіонерів. в деяких випадках їх виручила натуралізація двох бразильців Марлоса та Мораеса. Однак ще один топ-гравець з українським паспортом додає їм можливість до варіативності у складі. Тепер місце у захисті в чемпіонаті України може отримати як Додо, так і ще один новачок Вітао. Та й втрата Марлоса чи Мораеса попереду і їх заміна на легіонерів не заставить тренера "Шахтаря" Луїша Каштру перебудовувати команду, щоб вкластися в ліміт.

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Не потребує адаптації

Коноплянка – українець. Нічого в Україні не має бути для нього незвичного. У тому числі і чемпіонат. Попри те, що він тут не виступав чотири роки. Тож час на адаптацію в країні йому не потрібен. Залишилося напрацювати зв’язки з одноклубниками.

Отримали топ-гравця

"Шахтарю" невдовзі стартувати у Лізі чемпіонів. І команді явно бракує топ-гравців. Група, в яку потрапили "гірники", цілком прохідна. Але підсилення команді все одно було необхідне. Травм чи дискваліфікація Марлоса чи Тайсона – і "Шахтар" вже виглядав не так небезпечно в атаці.

Окрім того, Коноплянка – гравець з необхідним досвідом виступів у єврокубках. Тож у нього не має бути особливих проблем.

Додаткова конкуренція

Перехід Коноплянки затьмарив ситуацію з Тайсоном. Бразилець прагнув влітку покинути "Шахтар". Він міг перейти в "Рому". Однак керівництво "гірників" поставило єдину умову – трансфер Тайсона коштує 30 мільйонів євро. Ця сума прописана в його контракті. "Рома" не захотіла платити цю суму. Через це Тайсон засумував, і навіть написав повідомлення про те, що його мрія була розбита.

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Тайсон грає на тій же позиції, що і Коноплянка – на лівому фланзі півзахисту. Тож після приходу Коноплянки бразилець не може бути впевнений у своєму місці у старті. Тож доведеться більше працювати, щоб показати свою потрібність клубу. Шантаж "Шахтаря" просто так не минає.



Євген Коноплянка став гравцем донецького "Шахтаря"

"Хайп" навколо клубу

Новина про підписання Коноплянки привернула додаткову увагу до "Шахтаря" в Україні. А це може призвести до збільшення кількості глядачів на матчах (хоча б на початку). Це – додатковий дохід клубу.

Позитиви для гравця

Ігрова практика

Коноплянка має отримати більше ігрового часу, аніж в нього було в "Шальке". Так, якість матчів тут в рази нижча. Але їх можна компенсувати іграми в Лізі чемпіонів (як мінімум участь у шести матчах групового етапу). Та і якщо фізичні кондиції Коноплянки будуть у нормі, навряд чи головний тренер "Шахтаря" триматиме його на лаві запасних.

Повернення впевненості

У Коноплянки не пішло закордоном. Відверто. Гравець не зумів адаптуватися до життя ні в Іспанії, ні в Німеччині. Одна з головних проблем – мовний бар’єр. Українець так і не вивчив іспанську чи німецьку мову. А без цього в Європі складно. В Україні в нього не буде з цим проблем. Тож побутові проблеми відпадуть самі собою. Залишиться лише працювати та грати.

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Бонус. Позитив для збірної України

Коноплянка може отримати не лише ігрову практику, якої йому бракувало в "Шальке". У "Шахтарі" він може напрацювати взаємозв’язки з іншими гравцями збірної України. А це має краще позначитися на грі збірної.

Можливі негативи для клубу та гравця

Коноплянка пропустив літнє міжсезоння. Він не тренувався з "Шальке", шукаючи собі нову команду. Тож навряд чи його кондиції зараз на рівні гравців "Шахтаря". Тож не варто дивуватися, що українець отримуватиме обмежений час на початку. Тож питання – наскільки швидко Євген зумів вийти на свій максимум. і чи станеться це до головних матчів у Лізі чемпіонів – проти "Аталанти" та загребського "Динамо".

Ще одне питання – чи готовий Коноплянка грати за схемами Луїша Каштру? В українця інша манера гри, аніж у бразильців в атаці "Шахтаря". Тож час на адаптацію саме у клубі таки знадобиться.

Поки ж побажаємо Коноплянці успіху в новому клубі.