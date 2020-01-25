Перехід Матвієнка в "Арсенал" може зірватися через іспанця

Лондонський "Арсенал" вирішив підсилити оборону гравцем бразильського "Фламенгу" Пабло Марі. Іспанський футболіст близький до переходу в "Арсенал".

ESPN повідомляє, що 26-річний іспанець вже прибув до Лондона для проходження медогляду.

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Трансфер Марі обійдеться "канонірам" у 10 мільйонів євро. Контракт з футболістом буде підписаний до червня 2024 року.

Ймовірно, що "Арсенал" відмовився купувати захисника "Шахтаря" та збірної України Миколу Матвієнка.

Що відомо про інтерес "Арсеналу" до Матвієнка?