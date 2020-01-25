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Перехід Матвієнка в "Арсенал" може зірватися через іспанця

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Пабло Марі / as.com

Лондонський "Арсенал" вирішив підсилити оборону гравцем бразильського "Фламенгу" Пабло Марі. Іспанський футболіст близький до переходу в "Арсенал".

ESPN повідомляє, що 26-річний іспанець вже прибув до Лондона для проходження медогляду.

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Трансфер Марі обійдеться "канонірам" у 10 мільйонів євро. Контракт з футболістом буде підписаний до червня 2024 року.

Ймовірно, що "Арсенал" відмовився купувати захисника "Шахтаря" та збірної України Миколу Матвієнка.

Що відомо про інтерес "Арсеналу" до Матвієнка?

  • Агент Юрій Данченко підтвердив переговори лондонського "Арсеналу" з "Шахтарем" щодо трансферу Миколи Матвієнка.
  • Після того, як стало відомо, що "Арсенал" хоче купити Матвієнка, "гірники" виставили на нього цінник у 30 мільйонів фунтів.
  • Платити такі гроші одним платежем у лондонському клубі не хочуть. "Арсенал" запропонував "Шахтарю" взяти Миколу в оренду до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів.
  • При цьому в контракті буде умова про обов'язковий викуп контракту гравця влітку 2020 року за 22 мільйони фунтів.
  • У цьому сезоні Матвієнко зіграв за "гірників" 21 матч. У його активі гол та результативна передача.
  • Портал Transfermarkt оцінює 23-річного українця у 5 мільйонів євро.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Трансфери Арсенал Шахтар
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