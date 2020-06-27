Переможець Ліги Європи несподівано буде виступати на аматорському рівні
Колишній захисник збірної України Артем Федецький продовжить свою кар'єру після тривалої паузи. Футболіст поповнить склад чемпіона Волинської області "Вотранса".
Про трансфер 35-річного футболіста повідомляє Footboom.
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Аматорський рівень
Волинський клуб подав заявку на другу частину сезону в чемпіонаті України серед аматорів. Серед новачків команди можна було побачити відомих футболістів. Перший новачок "Вотрансу" – Артем Федецький.
Іншим відомим новобранцем клубу став вихованець донецького "Шахтаря" Василь Штандер, який у 2015 році став фіналістом юнацької Ліги Європи. Попереднім клубом півзахисника був "Малинськ" з Рівненщини.
Перший матч після поновлення сезону у чемпіонаті України серед аматорів "Вотранс" зіграє 4 липня на виїзді проти "Карпати-Енергетик" (Галич).
Кар'єра Артема Федецького
- Останнім професійним клубом Федецького були львівські "Карпати", які він залишив у 2019 році. У складі
- Раніше 35-річний футболіст відомий своїми виступами у "Шахтарі" із яким у 2009 році став володарем кубка Ліги Європи та був віцечемпіоном України (2008/09). Також пограв у київському "Арсеналі", "Харкові", "Дніпрі", з яким дійшов до фіналу Ліги Європи та здобував срібні нагороди чемпіонату України (2013/14).
- Також Федецький виступав у німецькому "Дармштадті".
- У складі збірної України Федецький провів 53 поєдинки. Був учасником чемпіонату Європи 2016 року.
- Балотувався у Верховну Раду від партії "Слуга народу", але не пройшов.