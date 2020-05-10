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Чи перенесуть чемпіонат світу-2020: заява ФІФА

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Чи перенесуть чемпіонат світу-2020: заява ФІФА
Чи перенесуть чемпіонат світу-2020: заява ФІФА / GETTY IMAGES

У ФІФА прокоментували ситуацію з впливом пандемії коронавірусу на футбол. Там висловили сподівання, що чемпіонат світу 2022 року в Катарі відбудеться вчасно.

Представник ФІФА заявив, що у федерації впевнені, що знайдуть рішення, як пом'якшити вплив COVID-19 на футбол, повідомляє "Р-Спорт".

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Світова футбольна спільнота демонструє відмінний дух співпраці, солідарності і єдності, завдяки якому ФІФА впевнена, що у співпраці з федераціями та іншими ключовими зацікавленими сторонами будуть знайдені рішення для пом'якшення впливу COVID-19 на футбол,
– сказав представник ФІФА.

Чемпіонат світу в Катарі повинен пройти посеред футбольного сезону з 21 листопада до 21 грудня.

У березні ФІФА офіційно перенесла кваліфікаційні матчі на чемпіонат світу в азійській зоні.

Глава медичного комітету ФІФА Мішель Д'Хог вважає, що влітку не варто проводити національні чемпіонати і єврокубки, а краще зосередитися на новому сезоні.

Проте у Німеччині, Польщі та Угорщині офіційно вирішили відновити футбольний сезон.

Станом на 10 травня у світі на коронавірус захворіло 4 051 431 особа, 279 705 осіб померло.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус COVID-19 Футбол Новини Спорту ФІФА Чемпіонат світу з футболу 2022 Спорт
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